Apple ve Samsung’dan dudak uçuklatan yatırım

Gartner’ın aktardıklarına göre Samsung ve Apple yarı iletkenler için büyük bir yatırım yapmış durumda. İki şirketin toplam yatırımının 61,7 milyar dolar harcama yaptığı belirtiliyor. Bu rakam 2015 yılındaki rakamla karşılaştırıldığında arada büyük bir fark olduğu göze çarpıyor. 2016 yılında önceki yıla göre yaklaşık 400 milyon dolar daha fazla harcama yapıldığı ifade ediliyor. 2016 yılında dünyadaki yarı iletkenlerin yüzde 18,2’sinin yalnızca bu iki firma tarafından satın alındığı belirtiliyor.

Dünyanın en çok yarı iletken satın alan 10 şirketi genelde değişmiyor. 2015 yılında en çok yarı iletken satın alan şirketleni 10 tanesinden 9’u 2016 yılında da yerlerini koruyor. Listede 4 Amerika merkezli şirket, 3 Çinli şirket, 2 Güney Koreli ve bir tane de Japon şirket bulunuyor. 2016 yılında Cisco Systems’in sıralamadan aşağıya düştüğü görülüyor. Onun yerine Oppo, Vivo ve OnePlus şirketlerinin sahibi konumunda olan BBK Electronics kendisine yer buluyor. Çinli şirketler kendisini geliştirmeye başladıkça listede daha fazla Çin menşeili firma yer alacak gibi görünüyor.