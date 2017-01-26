Apple Watch sinema moduna kavuşuyor

Bu cihazlar konforu artırsa da, bazen bizleri istenmeyen durumlara sokabiliyor. Apple Watch da bu durumlardan birini ortadan kaldırmaya hazırlanıyor.

Bildiğiniz gibi teknolojinin gelişmesiyle akıllı cihazlar bizimle her yere gelebiliyor. Akıllı telefonlarımız zaten yanımızdan ayrılmazken bu cihazların arasına bir de akıllı saatler ekleniyor.

Bu sayede birçok işi yapmamız kolaylaşsa da, istemeden çevreye rahatsızlık vermek de mümkün oluyor. Bu duruma özellikle insanların sadece izledikleri filme odaklanmak istediği sinemalarda şahit oluyoruz.

Arada çıkartılan telefonların ışıkları yetmezmiş gibi bir de akıllı saatlerden gelen bildirimler can sıkabiliyor. Bu durumun farkında olan Apple da Apple Watch serisine sinema modu getiriyor.

Bahsi geçen bu sinemada modu watchOS 3.2 güncellemesinde yer alıyor. Bu modu aktif hale getirdiğiniz zaman tüm bildirimler ve sesli uyarılar kapatılıyor. Kol hareketleriyle istem dışı bir şekilde cihazı aktive etme problemi de ortadan kalkıyor. Bahsi geçen bu sinemada modu watchOS 3.2 güncellemesinde yer alıyor. Bu modu aktif hale getirdiğiniz zaman tüm bildirimler ve sesli uyarılar kapatılıyor. Kol hareketleriyle istem dışı bir şekilde cihazı aktive etme problemi de ortadan kalkıyor.

Birçok yeniliği beraberinde getirmesi beklenen watchOS 3.2 güncellemesinin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor. watchOS 3.1.3 ise bu hafta içinde gün yüzüne çıkmıştı.