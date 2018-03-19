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Apple yeni nesil MicroLED ekranlar üretmeye başladı

Bugüne kadar cihazlarında kullandığı ekranları Samsung ve Sharp gibi iş ortaklarından temin eden Apple, kendi MicroLED cihaz ekranlarını geliştirmeye başladı. Üretilen ilk ekranların test sürecinde olduğu bildirildi

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Apple, Kaliforniya’daki gizli bir AR-GE tesisinde yeni nesil MicroLED ekranlar üzerinde çalışmaya başladı. Bloomberg’ün isimsiz kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ABD’li teknoloji devi bu iş için büyük yatırımlar gerçekleştirmiş durumda.
 
T159 kod adıyla yürütülen gizli proje, Apple’ın iPhone ve App Watch ekran teknolojilerinden sorumlu olan Lynn Youngs tarafından yürütülüyor.
 
Şirketin geliştirdiği MicroLED ekranları ilk olarak Apple Watch gibi giyilebilir ürünlerinde kullanmayı planladığı da ortaya atılan iddialar arasında.
 
İnce ekran panellerinden oluşan MicroLED ekranlar, cihazların daha ince olmasını sağlamanın yanı sıra mevcut OLED panellere kıyasla daha parlak görüntüler sunmalarını ve daha az enerji tüketmelerini sağlıyor.
 
Konuya yakın isimsiz kaynaklar, Apple üretimi MicroLED ekranların en erken üç yıl sonra piyasaya sunulacak iPhone’larda kullanılacağını tahmin ediyor. Sürenin bu kadar uzun olmasının sebebi ise MicroLED ekranların üretiminin diğer ekranlardan daha zor olması gösteriliyor.
 
Haberin ortaya çıkmasının ardından, Apple için ekran panelleri üreten Samsung'un hisseleri yüzde 0,51, Sharp 2,1, Japan Display yüzde 2,4 ve LG Display yüzde 0,9 değer kaybetti.
 
(Haber Türk)

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