Apple’ın 2018’de tanıtacağı yeni iPhone’lar, şimdiye kadar tanıtılanların en ucuzu olabilir

Apple’ın büyük ümitlerle çıkardığı 10. yıl özel telefonu iPhone X, bir türlü istenen başarıya ulaşamadı. Telefon satılamadığı için iki kez üretim kapasitesini düşürmek zorunda kalan firma, üretim kapasitesini düşürmesiyle, Samsung’a bile zarar vermişti.

5.8 inç’lik yeni iPhone çok daha ucuz olacak

Gelen bilgilere göre firmanın 2018‘de çıkaracağı ikinci nesil çentikli telefonunda da 5.8 inç büyüklüğünde OLED ekran kullanılacak. İki farklı versiyonla gelmesi beklenen telefonun, büyük ekranlı ‘Plus‘ versiyonu, 6.5 inç ekrana sahip olacak

Çentikli olmayacağı söylenen normal iPhone’lar ise LCD ekran kullanmaya devam edecek. 5.8 inç veya 6.1 inç olması beklenen LCD ekranlı telefonlar, daha düşük teknik özelliklere, daha az RAM’e ve daha kötü kameraya sahip olacak.

Son 3 seriden daha ucuz olacak

Gelen bilgilere göre 5.8 büyüklüğünde olan LCD ekranlı iPhone, son 3 jenerasyondaki en ucuz iPhone olacak. İkinci nesil iPhone X ise ilk nesle göre yüzde 10 daha ucuz olacak.

Her zaman yüksek fiyatlı ürünleriyle başarıya ulaşan Apple, görünen o ki 10. yıl özel telefonu ile kendi sınırına da ulaştı. İki kez üretim kapasitesi düşürülmek zorunda kalınan telefon, teknolojik açıdan ciddi yenilikler getirse de fiyatı yüzünden tercih edilmez hale geldi.

‘Tek model, yüksek fiyat, büyük başarı’ yerine ‘en az 4 model, kabul edilebilir fiyat, büyük başarı’

Apple, her zaman için az sayıda model ile en üst seviyeyi hedeflemişti. iPhone 5C ile orta seviyeye de inmek isteyen şirket, büyük bir başarısızlığa imza atmıştı. iPhone 6 ve 6 Plus ile küçük ekran diretmesinden vazgeçilmiş, iPhone X ile de kalın çerçeve diretmesi son bulmuştu. Arada çıkan küçük ekranlı SE modeli de şirketin eski politikasına olan saygısı olarak yorumlanmıştı.

5C ve SE modelleri hariç her zaman en üst seviyede ürünler üreten Apple, her zaman en yüksek fiyatı talep etmişti. Ancak, görünen o ki, az sayıda modeli yüksek fiyata satarak elde edilen başarı, artık yeterli değil. 2018’de minimum 4 model tanıtması beklenen Apple, orta-üst seviyede de alınabilir ürünler sunacak. Bu sayede de firmanın iPhone X ile çalkantıya giren satış grafiklerinin düzeltilmesi ve büyümenin devam ettirilmesi sağlanacak.

(ShiftdeIete)