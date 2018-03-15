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Apple'ın ardından Samsung da kobalt madencilerinin peşine düştü

Apple'ın ardından Samsung da akıllı telefonlar ve pillerinde kullanmak için kobalt arayışına girdi. Samsung'un kobalt madeni için Kongo ile tedarik sözleşmesi yapmaya çalıştığı bildirildi.

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Apple, geçtiğimiz ayın sonunda Kongo'daki kobalt madenciliği için şirketleriyle beş yıllık anlaşma yapmak için çalışmalara başlamıştı. Samsung da akıllı telefonlarında kullanmak için kobalt arayışına geçti.
 
Apple da dahil olmak üzere birçok teknoloji şirketi, elektrikli araçların da popüler olması, ham maddeye yönelik küresel talebin patlaması gibi nedenler yüzünden kobalt arayışına girdi. 2016'dan beri ise kobaltın fiyatı üçe katlandı. 2016 yılında bir ton kobalt 20.000 dolara satın alınabilirken, günümüzde aynı miktar için 80.000 dolar ödenmesi gerekiyor.
 
Samsung C&T, Kongolu madencilik şirketi Somika SPRL ile kobalt sevkiyatını görüştü. Madencilik şirketi Samsung ile görüştüğünü doğruladı, ancak müzakerelerin ayrıntıları açıklanmadı. Bir açıklamada, madenci tedarik sözleşmelerinin normal olarak bir veya iki yıl boyunca yapıldığını ve bu süre boyunca kobaltın sabit bir fiyattan teslim edildiğini belirtiyor. Kobalt için fiyat dalgalanmaları nedeniyle daha uzun vadede uygun değildir. 
 
Samsung SDI akıllı telefonlar için pillerde kobalt kullanıyor. Her akıllı telefon için yaklaşık sekiz gram rafine kobalt gerekli. Elektrikli otomobillerin akülerinde, kobalt için patlayıcı olarak daha yüksek talebi açıklayan ortalama 1000 kat daha fazla kobalt kullanılıyor. Dünyadaki kobalt üretiminin üçte ikisi, halen savaşta olan ve çocuk işçilerin de yer aldığı Kongo'dan kaynaklanıyor.
 
Samsung, kobalt kaynaklarının doğrudan güvenceye alınmasının yanı sıra, Şubat ayında, kobalt ve bakır gibi yeniden kullanılabilir malzemeleri geri alabilmek için eski pilleri büyük çapta geri dönüştüreceğini duyurdu. Diğer teknoloji şirketleri de kobalt güvenliğini sağlamak ve çatışma bölgelerinde kobalt üretimine daha az bağımlı olmak için geri dönüşüm faaliyetleri geliştirdi.
 
(Milliyet)

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