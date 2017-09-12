Apple'ın bu akşam tanıtacağı ürünler yanlışlıkla internete sızdı

Kredi kartı şirketi Discover, web sayfasında, Apple'ın bu akşam saat 20:00’da başlayacak konferansında neleri tanıtacağını gözler önüne serdi. Paylaşılan görselde Apple'ın iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X Edition, Apple Watch 3, iPod Touch (7. nesil) ve Apple TV (2017) ürünlerini tanıtacağına dai açıklama yazısı yer alıyor.

iPhone X, 5.8 inçlik OLED ekranla gelecek. Ön ile arkada cam paneller kullanılacak ve aralarında metalik bir şasi yer alacak. Oldukça sağlam olacağı söylenebilir.

Öte yandan çift arka kamera, 3D yüz tanıma, kablosuz şarj, hızlı şarj gibi özellikleri de bünyesinde barındırması bekleniyor. Yeni nesil A11 işlemci de cabası. Apple’ın en son ve özel amiral gemisi olacağından bütün yenilikler iPhone X’e yüklenecek.

Fiziksel Home butonu da kaldırılıp yerine sanal bir Touch ID yerleştirilecek. Söylenenlere göre iPhone 8'in sanal ana ekran tuşu kullanıcı tarafından boyutlandırılabilecek ve uygulama içerisinde kendisini otomatik olarak gizleyebilecek. Bu tuş yine ön kısmında ama ekranın altına gömülü olacak.

iPhone X'in geniş açılı ve telefoto lensler için optik görüntü sabitleme özelliğine sahip, dikey olarak konumlandırılmış çift lensli arka kameraya sahip olacağı söyleniyor. Aynı zamanda AR ve diğer kamera teknolojilerine yardımcı olması için arka kameralarda 3D algılayıcı da bulunacak.

Apple'ın bir sonraki cihazının en pahalı iPhone olacağını ve ilk kez 1.000 doları aşacağını öne sürülüyor.

Kaynak, yüksek fiyat etiketinin sebebinin bir kısmının mevcut iPhone'larda kullanılan LCD ekranın iki katı kadarına mal olacak OLED ekran olduğunu söyledi. (Milliyet)