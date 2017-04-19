Apple’ın en önemli uygulamaları artık ücretsiz
Apple iOS ve Mac platformları için sunduğu popüler uygulamalarını güncelleyerek tüm kullanıcılar için ücretsiz hale getirdi. İşte, o ücretsiz uygulamalar.
Apple cephesinden iOS ve Mac kullanıcıları için müjdeli bir haber gelmiş durumda. Bazı popüler iOS ve Mac uygulamalarını güncelleyen şirket, artık bunları tüm kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuyor.
iOS ve Mac için ücretsiz Apple uygulamaları
Apple bundan böyle iMovie, Pages, Numbers, Keynote ve GarageBand gibi başarılı uygulamalarını hem mobil iOS hem de masaüstü macOS platformları için ücretiz bir biçimde kullanıcıların indirmesine sundu.
Daha önce bu uygulamaların ücretsiz olarak indirilmesi için yeni bir Mac veya iOS cihaz almış olma şartı aranıyordu. Neyse ki artık böyle bir şart yok. Son birkaç yıl içerisinde cihaz almış tüm kullanıcılar uygulamaları hiçbir ücret ödemeden indirebiliyorlar.
Apple şimdilik uygulamaların ücretsiz olarak indirilebileceği ifadesini iWork sayfasında güncellemiş değil ancak bunu çok yakında yapması bekleniyor. Ek olarak, Apple uygulamaları, App Store platformundaki En Çok Satan Ücretsiz Uygulamalar listesinden de çıkartılmış durumda.
Şirket bu hamlesiyle şimdiye kadarki karışıklığı ortadan kaldırdı diyebiliriz. Bununla beraber Apple, şirket ve eğitim kurumlarının uygulamaları Toplu Lisans Programı mağazasından indirmesini de kolaylaştırdıkları ifade ediyor.
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