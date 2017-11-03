Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower'ın fiyatı açıklandı

AirPower, Apple'ın iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X ve Apple Watch Series 3 lansmanında ilk kez duyurulmuş; ancak çıkış tarihi veya fiyat bilgisi paylaşılmamıştı. AirPower'ın çıkış tarihi halen belli olmamakla birlikte fiyatı nihayet açıklandı. ThinkApple, ülkedeki X-Kom adlı websitesinin ürünü 999 ziloti fiyatla listelediğini ancak henüz satmadığını belirtiyor. Ek olarak, Apple Polonya çevrimiçi mağazasında bu fiyatla satılan pek çok ürünün ABD’de 199 dolar fiyatla satıldığına dikkat çekiliyor. Örnek olaraksa Polonya’da 999 zilotiye satılan Bose SoundLink adlı ürünün Apple ABD mağazasında 199.95 dolara satılması gösteriliyor. Aynı zamanda 990 zilotilik 32 GB iPod Touch da ABD’de 199 dolar. Yani örnek oldukça bol diyebiliriz. Tabii ki şu an için tüm bunlar tahmin boyutunda. Şu anda sadece Apple Watch Manyetik Şarj Docku’nun 349 TL fiyatla satıldığını da hatırlatalım.

Oval şekilli tasarımla gelecek olan AirPower, endüktif şarj ile birden fazla Apple cihazı aynı anda şarj edebilecek. Bunlar arasında iPhone 8, iPhone X ve Apple Watch Series 3 modelleri yer alıyor. Daha sonra satışa sunulacak olan AirPods şarj kutusu da bu istasyonun nimetlerinden faydalanabilecek.