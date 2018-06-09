Apple’ın piyasa değeri 1 trilyon dolara yaklaştı

Apple, piyasa değeriyle 1 trilyon dolar eşiğini geçen ilk şirket olmaya çok yakın. 940 milyar dolarlık market değerine sahip olan teknoloji devinin büyümesi son yıllarda yavaşladı ancak müşterilerin firmaya sadık kalması ve Apple’ın devamlı yeni ürünlerle onları memnun etmesi işleri yolunda götürüyor.

Geçtiğimiz yıl 48 milyar dolar kazanan Apple, bu miktarın çoğunu iPhone satışlarından elde etti. Her ne kadar ekonomistler iPhone satışlarını önceki yıllara göre düşük ve başarısız bulsa da ortalama bir iPhone’un fiyat etiketinde artışlar oldu. Yeni ürünlerindeki ufak geliştirmelerle Apple, tek bir telefondan daha fazla kâr etmeyi başardı.

Elbette Apple’ın tek kazancı telefon satışıyla sınırlı değil. Uygulama satışıyla kullanıcılara verdiği hizmet, çevrimiçi depolama ve müzik servislerinden elde ettiği gelir de %31 arttı. Analizciler şirketin büyümesinin sağlıklı bir şekilde devam edeceği konusunda hemfikir olmuş durumda.

(Haber Türk)