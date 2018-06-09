Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Apple’ın piyasa değeri 1 trilyon dolara yaklaştı

Teknoloji dünyasının en büyük ismi Apple'ın piyasa değeri 1 trilyon dolara çok yaklaştı. 940 milyar dolar değerindeki şirket büyümesini yakın gelecekte de sürdürecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Apple, piyasa değeriyle 1 trilyon dolar eşiğini geçen ilk şirket olmaya çok yakın. 940 milyar dolarlık market değerine sahip olan teknoloji devinin büyümesi son yıllarda yavaşladı ancak müşterilerin firmaya sadık kalması ve Apple’ın devamlı yeni ürünlerle onları memnun etmesi işleri yolunda götürüyor.
 
Geçtiğimiz yıl 48 milyar dolar kazanan Apple, bu miktarın çoğunu iPhone satışlarından elde etti. Her ne kadar ekonomistler iPhone satışlarını önceki yıllara göre düşük ve başarısız bulsa da ortalama bir iPhone’un fiyat etiketinde artışlar oldu. Yeni ürünlerindeki ufak geliştirmelerle Apple, tek bir telefondan daha fazla kâr etmeyi başardı.
 
Elbette Apple’ın tek kazancı telefon satışıyla sınırlı değil. Uygulama satışıyla kullanıcılara verdiği hizmet, çevrimiçi depolama ve müzik servislerinden elde ettiği gelir de %31 arttı. Analizciler şirketin büyümesinin sağlıklı bir şekilde devam edeceği konusunda hemfikir olmuş durumda.
 
(Haber Türk)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bağcılar´da arı istilası kamerada

Bağcılar´da arı istilası kamerada

İşte fazla sigorta primleri geri alma fırsatı

İşte fazla sigorta primleri geri alma fırsatı

Tam bir şifa kaynağı

Tam bir şifa kaynağı

564 kilometrelik güvenlik duvarı tamamlandı

564 kilometrelik güvenlik duvarı tamamlandı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA