Apple'ın uygun fiyatlı kompakt telefonu iPhone SE 2'nin tasarımı sızdırıldı

Bugün yayınlanan bir raporda Apple iPhone SE 2'nin tasarımını gösteren eskiz çizimleri yayınlandı. Görselde solda iPhone SE'yi ve sağda iPhone SE 2'yi görebilirsiniz. Bu çizim de cihazın çentikli ekran ile geleceğini gösteriyor. Ayrıca, telefonun ön tarafında bir Touch ID düğmesinin olmaması, iPhone SE 2'nin Face ID özelliğine sahip olacağını gösteriyor olabilir. Ayrıca telefonda, 3,5 mm kulaklık jakının olmadığı görülüyor.

Eskizler, Çin'in Weibo sitesinde yer alan ve iPhone SE 2'yi gösterdiği iddia edilen video ile mükemmel bir uyum sağlıyor. Bunun Apple'ın en düşük fiyatlı 2018 model telefonu olması bekleniyor. Aslında bu oran, orijinal modeliyle aynı tasarımı koruyor. Tabii ki, birkaç değişiklik ile. iPhone SE 2’nin biraz daha büyük 4,2 inç ekrana sahip olduğu söyleniyor. Telefonun, 2016 üretimi A10 Fusion yonga seti tarafından güçlendirilmesi bekleniyor.

Apple'ın Eylül ayında üç yeni amiral gemisi model tanıtacağı bildirildi ve üçünde de iPhone X'in özelliklerinin olması bekleniyor. En iyi Apple analisti Ming-Chi-Kuo'ya göre, 5.8 inç iPhone Xs'de kenardan kenara ekran, TrueDepth Camera ve Face ID özellikleri yer alacak. 6.5 inç iPhone Xs Plus ve 6.1 inç iPhone 9, bu modelin yanında tanıtılacak.

Apple 27 Mart'ta bir etkinlik düzenleyecek ve yeni iPad Pro modellerini tanıtacak. Yeni iPad modellerinde X tasarım dilini kullanacağı söyleniyor. Ayrıca iPhone SE 2 modeli de bu etkinlikte tanıtılabilir.

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