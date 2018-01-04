Apple’ın yeni bombası belli oldu: iPhone XL

Her yılın eylül ayında yeni iPhone modellerini tanıtan Apple, bu yıl 6,5 inçlik dev bir iPhone modeliyle kullanıcıları şaşırtmayı planlıyor.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, Apple bu yıl üç farklı akıllı telefon satışa sunacak ve bunlardan bir tanesi iPhone XL isimli dev cihaz olacak.

Apple, en yeni akıllı telefonu iPhone X'u 999 dolardan başlayan fiyatlarla iki ay önce satışa sunmuştu.

Apple halihazırda farklı ekran boyutlarında yeni nesil üç akıllı telefona sahip; iPhone 8 4,7 inç, 8 Plus 5,5 inç, X ise 5,8 inçlik ekranlarla donatıldılar.

Korea Herald, 6,5 inçlik iPhone XL'de kullanılacak OLED panellerin LG tarafından üretildiğini ve yılın ikinci yarısında üretimlerinin tamamlanacağını iddia ediyor.

Apple markalı akıllı telefonların OLED panelleri çoğunlukla Samsung tarafından üretiliyordu. Apple'ın LG'ye iPhone ekranları için OLED üretim bantları kurması için 2,7 milyar dolar ödediği söylenmiş ancak bu haber doğrulanamamıştı. Korea Herald'ın yeni haberi, bu iddiayı da destekler nitelikte.

KGI Securities teknoloji analisti Ming-Chi Kuo ise Apple'ın bu yıl satışa sunacağı akıllı telefonların hepsinin Face ID yüz tanıma teknolojisine sahip olacağını belirtiyor.

Kuo'ya göre, Apple'ın bu yıl satışa sunacağı iPhone'lardan bir tanesinin, 6,1 inçlik ekranında OLED yerine Apple'ın LCD teknolojisini kullanacak uygun fiyatlı bir model olacağını iddia ediyor.