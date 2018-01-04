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Apple'ın yeni bombası iPhone SE 2

Apple'ın bu yıl içerisinde orta segmentte telefonlar arasına iPhone SE'nin yeni versiyonu olan iPhone SE 2'yi de katacağı öğrenildi. Peki yeni iPhone SE 2 nasıl olacak?

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Apple'ın 2016 yılının başlarında tanıttığı iPhone SE modelinin bir üst versiyonunu bu yıl üreteceği öğrenilirken, iPhone SE 2'nin de hangi özelliklerde olacağı merak ediliyor. O sorunun yanıtı ise Tayvanlı piyasa araştırma kurumu Trendforce'tan geldi.
 
Trendforce'tan çıkan bilgiye göre iPhone SE 2, 4 inç'lik bir ekrana sahip olacak. Cihazın, bu yılın ilk yarısında tanıtımı yapılacağı ve cihazın üretimine de yine Tayvan merkezli Wistron şirketinin Hindistan'ın Bangalore şehrindeki bir fabrikasında başlandığı biliniyor. iPhone SE'de iPhone 6S modeliyle aynı özellikler kullanılmıştı. Ancak iPhone SE'nin bir üst versiyonu olan iPhone SE 2'nin hangi özelliklerle geleceği henüz bilinmiyor. Son olarak Trendforce, Apple'ın iPhone üretim hacmini genişleteceğini ve %7.5 oranında büyüme sağlayacağını düşünüyor. 

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