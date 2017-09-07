24 ayar altın kaplama ve elmas işlemeli logo!

iPhone 8 ile ilgili olarak merak edilen en büyük detaylardan biri de doğal iPhone 8 fiyatı. Cihazın fiyatının bu kez oldukça yüksek olacağı her yerde konuşulur ve tartışılırken Londra bazlı bir şirket olan Goldgenie inanılmaz bir iPhone 8 fiyatı ile çıkageldi.

Bu iPhone 8 fiyatı ile göz korkutuyor

12 Eylül'de tanıtılması beklenen 10. yıla özel 512 GB'lik iPhone 8 versiyonunun 1.200 dolar fiyat bandında olması bekleniyor. Bu başlı başına göz korkutan bir etiket, ama ya size Goldgenie'nin 3000 dolardan başlayan fiyatlarla

Şirket tarafından hazırlanan 24K altın, rose gold ve platinum versiyonları 3000 dolar gibi yüksek fiyattan satışa sunulacak.

Bunun dışında fiyatı henüz açıklanmayan 18K altından bir model de bulunacak. Bu özel iPhone 8'in tüm kasası 18K altından üretilecek.

Elbette olay burada bitmiyor. Eğer 20 bin dolarınız varsa, Goldgenie başka bir teklif sunuyor. 24K altın olan bu modelin arka kısmındaki Apple logosu elmastan işleniyor.