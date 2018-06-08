Araştırmacılar atmosferdeki karbondioksidi yakıta çevirmenin yolunu buldu

ABD'nin Harvard Üniversitesi araştırmacıları küresel ısınma ve sera gazlarıyla mücadelede devrim niteliğinde bir buluşa imza attıklarını açıkladı.

Bilim insanlarının geliştirdiği yöntem, havadaki karbondioksitin süzülerek hidrojen ile birleştirilmesi esasına dayanıyor.

Dev kulelerde özel bir sıvı ile tepkimeye sokulan karbondioksit bu yöntemle havadan ayrıştırılıyor. Ortaya çıkan maddenin, hidrojen ile birleştirilmesiyle benzin ya da uçak yakıtı üretilebiliyor.

ABD'nin Harvard Üniversitesi araştırmacıları küresel ısınma ve sera gazlarıyla mücadelede devrim niteliğinde bir buluşa imza attıklarını açıkladı.

Bilim insanlarının geliştirdiği yöntem, havadaki karbondioksitin süzülerek hidrojen ile birleştirilmesi esasına dayanıyor.

Dev kulelerde özel bir sıvı ile tepkimeye sokulan karbondioksit bu yöntemle havadan ayrıştırılıyor. Ortaya çıkan maddenin, hidrojen ile birleştirilmesiyle benzin ya da uçak yakıtı üretilebiliyor.

(Ntv)