Artık hikayeler başkası tarafından DM üzerinden paylaşılabilecek

Sosyal medya uygulaması instagram, hikayelerin Direct üzerinden paylaşma özelliğini kullanıma sunduğunu duyurdu. Bu özellikle insanlar bir hikayeyi, sağ alt köşedeki Direct simgesine tıklayarak arkadaşlarına veya gruplara doğrudan gönderilebiliyor.

İnstagram'a Hikayeler özelliğinin gelmesiyle birlikte kısa sürede insanların en çok önem verdiği bir yer haline geldi. Başkalarının hikayelerinin Direct üzerinden paylaşılmasını sağlayan bu özellikle Instagram önemli anların paylaşılmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Hikaye ayarlarından kapatılabilir

Paylaşılan hikaye instagram'a atıldıktan 24 saat sonra Direct üzerindeki mesajlaşmadan da kaybolur. Hikayelerinin başkaları tarafından Direct'te paylaşılmasını istemeyen insanlar hikaye ayarlarından bu seçeneği kapatabiliyor.

Hesabı gizli olanlar için Direct üzerinden paylaşılan hikayeler, diğer paylaşımlarda olduğu gibi yalnızca takipçileri tarafından görüntülenebiliyor.