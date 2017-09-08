Artık Instagram hikayeleri Facebook'ta da paylaşılabilecek

Snapchat'teki hikayeler özelliğini bünyesinde bulunan Instagram'a entegre eden Facebook, kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir adım atmaya hazırlanıyor.

'Hikayeler' özelliğinin kullanımını artırmak için bir süredir çalışmalar yürüten sosyal medya devi, çareyi ilginç bir otomasyonda buldu.

ABD besınında yer alan iddialara bakılırsa Facebook, kullanıcıların Instagram'a yükledikleri hikayeleri Facebook'ta da paylaşmalarını sağlayacak.

Hala test aşamasında olan özelliğin, önümüzdeki haftalarda kullanıma girmesi bekleniyor.

Instagram ve WhatsApp'ı bol sıfırlı tekliflerle bünyesine katan Facebook, tüm girişimlerine rağmen Snapchat'i bir türlü satın alamayınca, çareyi Snapchat'i andıran yeni bir uygulama geliştirmekte bulmuştu.

Sosyal medya devi geçtiğimiz aylarda Snapchat'teki hikayeler özelliğinin neredeyse aynısını Instagram'da kullanıma sunmuştu.