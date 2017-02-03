Artık Twitter’daki videoların ne kadar izlendiğini görmek mümkün

Hatırlarsanız Twitter bir süre boyunca farklı şirketler tarafından satın alınabileceğine dair haberlerle gündeme gelmiş ancak arzu edilen satış gerçekleşmemişti. Bunun üzerine küçülme yoluna giden mecra son zamanlarda yapıcı tavrıyla öne çıkıyor.

Önce Jack Dorsey “tweet düzeltme” özelliği üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. Ardından iOS kullanıcılarına yeni bir özellikle karşımıza çıktı. Son olarak da uzun süredir görmezden geldiği taciz ve hakaret içerikli tweetler konusunda harekete geçecekleri ortaya çıktı. Bu bu gelişmeler Twitter‘ın olumsuz gidişatı düzeltmek için harcadığı çabayı ortaya koyuyor. Şimdi mecra bir eksiğini daha kapatmaya hazırlanıyor.

Retweet, beğeni ve takipçi sayılarından sonra artık Twitter’a yüklenen videoların izlenme sayısını görmek de mümkün olacak. Böylece giderek daha fazla ilgi gören video içeriklerden hangilerinin ilgi çekip öne çıkmayı başardığı anlaşılacak. Twitter kullanıcılarının yarattığı içeriklerin ne kadar kişiye ulaştığını net bir şekilde görmesi sağlanacak. Şimdilik bu özelliğin ne zamandan itibaren kullanıma sunulacağı ise belli değil.