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ASELSAN ile Nurol Makine arasında Katar’a dev savunma ihracı

ASELSAN ile Nurol Makine arasında Katar'a ihtiyacı kapsamında 149 milyon 960 bin dolar tutarında sözleşme imzalandı.

  • star.com.tr
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Yapılan sözleşme kapsamıbda Katar'a ihraç edilecek Savunma ürünlerinin ihracının 2018'de tamamlanması planlanıyor.
 
İhraç edilecek ürünler
 
342 adet Ejder Yalçın zırhlı aracına Sarp Dual uzaktan komutalı silah sistemi
214 adet Yörük Zırhlı aracına Hava savunma sistemi ve Tanksavar silah sistemi
 
 
 
 

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