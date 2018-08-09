Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı sözleşme imzaladı

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, 900 milyon TL ve 430 milyon dolar tutarında sözleşme imzalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında toplam bedeli 900 milyon TL ve 430 milyon dolar tutarında bir Elektronik Harp Sistemi Tedarik Sözleşmesi imzalandığı belirtildi.
 
Açıklamada, sözleşme kapsamında garanti dönemi dahil tüm teslimatların 2027 yılına kadar tamamlanacağı bildirildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sınır kapısında sevgilisiyle kıskıvrak böyle yakalandı

Sınır kapısında sevgilisiyle kıskıvrak böyle yakalandı

Ordu'da köprü yıkıldı, Karadeniz sahil yolu ulaşıma kapatıldı

Ordu'da köprü yıkıldı, Karadeniz sahil yolu ulaşıma kapatıldı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA