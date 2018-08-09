ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı sözleşme imzaladı
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, 900 milyon TL ve 430 milyon dolar tutarında sözleşme imzalandı.
- AA
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında toplam bedeli 900 milyon TL ve 430 milyon dolar tutarında bir Elektronik Harp Sistemi Tedarik Sözleşmesi imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, sözleşme kapsamında garanti dönemi dahil tüm teslimatların 2027 yılına kadar tamamlanacağı bildirildi.
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