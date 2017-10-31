ASELSAN, SSM ile Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz için ek sözleşme imzaladı ASELSAN, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile daha önce imzalanan TSK Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz Tedariki sözleşmesiyle ilgili olarak, 30 Ekim tarihinde, toplam bedeli 58.900.000 dolar tutarında ek sözleşme imzalandı.