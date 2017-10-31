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ASELSAN, SSM ile Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz için ek sözleşme imzaladı

ASELSAN, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile daha önce imzalanan TSK Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz Tedariki sözleşmesiyle ilgili olarak, 30 Ekim tarihinde, toplam bedeli 58.900.000 dolar tutarında ek sözleşme imzalandı.

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Sözleşme kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin taktik ve stratejik haberleşme ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla el telsizi geliştirilmesi ve üretimi yapılacak. Teslimatlar 2019-2020 yıllarında gerçekleştirilecek.
 
Ürettiği ileri teknoloji sistemler ile Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet veren Savunma Sanayii Müsteşarlığı Türk askerinin harekat kabiliyetini artırmak için çeşitli projelere imza atıyor. 
 
Savunma Sanayii Müşteşarlığı'nın birlikte çalıştığı en önemli kurumlardan biri de ASELSAN. Türk Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ASELSAN arasında daha önce de 8 milyon liralık bir Milli Telsiz anlaşması imzalanmıştı. 
 

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