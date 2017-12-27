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ASELSAN'dan halka arz açıklaması

ASELSAN ikincil halka arz çalışmalarına ilişkin Kamu Aydınlatma Platformu'na açıklamada bulundu.

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ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, şirketin hisselerinin ikincil halkı arzı konusunda çalışmaların başlatılmasına ve söz konusu çalışmaların yürütülmesi konusunda genel müdürlüğe yetki verilmesine karar verildiğini bildirdi.
 
ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şirketin yönetim kurulunun bugünkü toplantısında şirket hisselerinin ikincil halkı arzı konusunda çalışmaların başlatılmasına ve söz konusu çalışmaların yürütülmesi konusunda genel müdürlüğe yetki verilmesine karar verildiği kaydedildi.
 
Hisseleri dün 32.42 liradan kapanan Aselsan'ın hisselerinin yüzde 84.6'sı Türk Silahlı Kuvvetlerini Geliştirme Vakfı'nda bulunuyor. Geri kalan yüzde 15.3'ü borsada işlem görürken, yüzde 0.1'i ise diğer ortaklara ait.

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