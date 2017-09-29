ASELSAN'dan sesten 6 kat daha hızlı 'Tufan'

ASELSAN, dünyada şu an ar-ge aşamasında bulunan elektromanyetik mühimmat fırlatma teknolojisini geliştirmeye başladı.

ASELSAN’ın testlerini sürdürdüğü TUFAN, elektromanyetik dalganın itme gücüyle top mermilerini sesten 6 kat daha hızlı hedeflere fırlatıyor.

İtme gücüyle fırlatıyor

Ses hızının 6 kat fazlasına ulaşabilen TUFAN, klasik toplar ve fırlatma sistemlerindeki gibi patlama ile değil, elektromanyetik dalganın itme gücüyle fırlatma yapabiliyor.

Klasik toplarda ve fırlatma sistemlerinde mühimmat ister güdümlü ister güdümsüz olsun bir patlamayla ateşleniyor. Elektromanyetik fırlatmada ise mühimmat bir koruyucu kılıfla namlunun içine konuluyor ve namlu çevresinde oluşturulan elektromanyetik dalganın itme gücüyle fırlatılıyor.

Saniyede hızı 2 bin ila 2 bin 500 metre

Şu an test aşamasında olan Elektromanyetik Fırlatma (EMF) sistemi, konvansiyonel patlama-gaz basınçlı fırlatma sistemlerine göre daha avantajlı olmasının ve menzilin daha da yükselmesinin yanında sürtünmenin sınırlı olması sebebiyle silah sisteminin de ömrünü uzatıyor.

Saniyede hızı 2 bin ila 2 bin 500 metre, yani ses hızının 6 katını aşan sistem ile, hava aracı veya balistik füze gibi hedefler vurulabilecek. Mevcut atış sistemleriyle top mermileri ses hızının ancak 2.5 katı hızla hedefe ulaşabiliyor.

TSK'nın gücüne güç katacak

ASELSAN, Elektromanyetik Top (EMT) teknolojilerinin kazanılmasına yönelik çalışmalara 2014 yılında öz kaynakları ile başladı. 2015 yılında yapılan başvurunun olumlu sonuçlanması ile çalışmalara ASELSAN öz kaynaklarının yanı sıra TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) desteği alınarak devam edildi. Geliştirilecek EMT Sistemleri sayesinde TSK'nın kimyasal patlayıcı kullanılan konvansiyonel silahlara göre çok daha etkili silah sistemlerine sahip olması sağlanacak.

ASELSAN dünya liderliğine oynuyor

TRT'de yer lana habere göre, ASELSAN tarafından geliştirilen ve üretilen Elektromanyetik Top Sistemi laboratuvar prototipinin sistem seviyesi testleri 2016 yılı sonunda başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. ASELSAN, EMT sistemi ile atışlı test faaliyetlerini 2017 yılında da sürdürecek. ASELSAN, ilerleyen dönemde bu alanda geliştireceği ürünler ile dünyanın önde gelen üreticilerinden birisi haline gelmeyi hedefliyor.