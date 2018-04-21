Askerler ölmesin diye savaş robotu yaptılar

Bursa’da eğitim gören 3 lise öğrencisi, uydudan kontrol edilebilen ve üzerindeki kamerayla görüntü alınıp ateş edilebilen savaş robotu üretmeyi başardı.

Telefonla ve uydu üzerinden kontrol edilen robot, üzerindeki kamerayla görüntü alırken, silahla da ateş edip düşmanı etkisiz hale getirebiliyor. Yaşanan savaş ve çatışmalarda askerlerimizin şehit olması üzerine böyle bir robot geliştirmeye kara verdiklerini söyleyen Bursa Yıldırım Beyazıt İMKB Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencisi Alpay Aydemir, Ramazan Yılmaz ve Faruk Şahin, öğretmeleriyle birlikte çalışarak 3 ayda savaş robotu geliştirdiklerini belirtti.

Her türlü arazide hareket edebilen bir aracın üzerine yerleştirilen robot, üzerindeki kamerayla düşmana uzaktan ateş edebiliyor. Bu sayede öncü birlik olarak kullanılabilecek robot asker, ordunun zayiat vermisini azaltacak. Savaşta kullanılabilcek kapasitede olan robotu bir kişi program üzerinden kumandayla hareket ettirirken, bir kişi de başka bir kumandayla üzerindeki kamera sayesinde hedefi belirleyip ateş edebiliyor. Bu sayede öncü birlik olarak kullanılabilen robot orduya güç katacak.

Liseli öğrenciler, geliştirdikleri savaş robotunu Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’1. Bursa Robot Yarışması’nda sergiledi. Robot ziyaretçiler tarafından uzun uzun incelendi. Geliştirdikleri robotla ilgili konuşan Yıldırım Beyazıt İMKB Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencisi Faruk Şahin, "Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin şehit ve gazi olmasını engellemek için robot asker geliştirdik. Bu robot, üzerindeki kamera sayesinde canlı görüntü aktarımı ve video kaydı yapabilmekte. Üzerindeki silahla düşman güçlerini etkisiz hale getirebilecek. Cep telefonu ve bilgisayarla bağlanılabilip uzaktan kontrol edilebiliyor. Üzerindeki sensörler sayesinde engelleri algılayıp bunlardan kaçabiliyor. Üzerindeki kamerayla hedefi belirleyip kumandayla ateş edebiliyoruz. Bu cihazı iki kişi kontrol ediyor. Bir kişi aracı hareket ettirirken, diğer kişi de üzerindeki silahı hareket ettirip ateş edebiliyor. Destek olurlarsa biz bu robotu daha da geliştirebiliriz" dedi.

Robotu geliştiren öğrencilerin öğretmeni Ali Sarıtaşçı, "Bu projeyi öğrencilerim düşünmüşler. Askerlerimizin kayıp vermemesi için düşünülmüş bir proje. Biz bu robotu cep telefonuyla yaklaşık 1 kilometre mesafeden kontrol edebiliriz. Gerektiği takdirde internet üzerinden kontrol edilip, mesela Ankara’dan İstanbul’daki bir olaya müdahale edilebilir. Bu cihaz cep telefonu, radyo frekansı ve internet üzerinden kontrol edilebilir" şeklinde konuştu.