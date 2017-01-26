Asus ZenPad 3S 10 LTE modeli ile geliyor

Son zamanlarda daralan tablet pazarında üreticiler farklılaşmanın yollarını arıyor. Bu üreticilerden biri olan ASUS, ZenPad 3S 10 LTE modeli ile çok şık bir tasarımlı tabletiyle yer kapmak istiyor.

Ürünün donanımına bakacak olursak bizi ilk olarak 9.7 inçlik IPS ekranında 2048×1536 piksel çözünürlüğe sahip bir ekran karşılıyor. Cihaz 4 adet Cortex-A53 ve 2 adet Cortex-A72 çekirdeği ile Snapdragon 650 yonga seti üzerinde hayat buluyor. 4GB LPDDR3 RAM ve 32GB arttırılabilir hafıza ile gelen ürün, 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera ile kullanıcıya ulaşıyor. 7900mAH kapasiteli batarya ile 16 saate kullanım süresine olanak sağlıyor. İşletim sistemi olarak ise Android 6.0 ile ön yüklü geliyor.

Bu ürüne sahip olmak isteyen kullanıcılar ise 405$ gibi bir fiyatı gözden çıkarmak zorunda kalacak.