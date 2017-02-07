Asus’un 6 GB RAM’li amiral gemisi modeli detaylandı

Belirtilenlere göre 5,7 inçlik 2560 x 1440 piksel çözünürlüğünde ekranla gelen telefon, gücünü Qualcomm Snapdragon 820 işlemciden alıyor. Ayrıca 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanıyla da dikkat çekiyor.

Bu özelliklere baktığımızda cihazın yılın en iddialı telefonlarından biri olabileceği görülüyor. Bu ana özelliklerin dışında benchmark sonuçlarında cihazın diğer bazı detayları da belirtilmiş durumda. Buna göre Asus ZenFone 4, Android 7.0 Nougat yüklü olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Zaten amiral gemisi bir modelin eski bir versiyonla çıkması da pek olası görünmüyor.

Cihazda 21 megapiksel çözünürlüğünde arka kameranın olacağı ileri sürülüyor. 4K çözünürlüğünde video kaydedebileceği belirtilen kamerada yüz tanımave otofokus gibi özelliklerin bulunduğu görülebiliyor.

HDR özelliği benchmarkta yok olarak işaretlenmiş durumda olsa da eğer bir amiral gemisi modelden bahsediyorsak bu özelliğin cihazda bulunma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak selfie kamerasının 8 megapiksel çözünürlüğünde olduğunu da aktaralım.

Asus’un daha önceki akıllı telefon politikalarını izlemeye devam edeceğini düşünürsek Asus ZenFone 4’ün birden fazlar varyasyonunun piyasaya sürüleceğini söylemek mümkün. Söz konucu modelin mayıs ayında raflardaki yerini almasının beklendiğini tekrar hatırlatalım.