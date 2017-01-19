Atık kağıttan tuğla üreten Filistinli patent almak istiyor

Ebu Hamis, evinin çatısında kurduğu küçük bir atölyede atık kağıtları tuğlaya dönüştürdüğünü, yaptığı işin Filistin'de bir ilk olduğunu ve patent almak istediğini söyledi.

Bu fikri sayesine atık kağıtlardan kurtulduğunu, ailesi için yeni bir kazanç kapısı bulduğunu, ayrıca bölgede birçok kişinin şikayet ettiği rutubet sorununa da çözüm getirdiğini iddia eden Ebu Hamis, tuğlaların basınca ve sıcağa dayanıklı, yanmayan ve rutubet almayan ürünler olduğunu, bu aşamaya gelinceye kadar çok sayıda deneme yaptığını ileri sürdü.

Ebu Hamis, "Sokaklarımızda çok fazla kağıt var. Pek azı değerlendiriliyor. Kağıtları geri dönüştürerek atık maddeden inşaat malzemesine çevirmek mümkün." dedi.

Kağıttan tuğlaların ağırlığı fazla olan evler için de çözüm olduğunu aktaran Ebu Hamis, söz konusu ürünün odaları içeriden bölmede kolaylık sağladığını, yüzde 20 daha tasarruflu olduğunu, doğal izolasyon sağladığını ve çevre dostu olduğunu vurguladı.

Küçük atölyesini büyütmeyi ve ürünü için patent almak istediğine değinen Ebu Hamis şöyle devam etti:

"Sadece Kalkilya'dan toplanan kağıtlarla günlük binlerce tuğla üretmek mümkün. Kağıt tuğlanın dayanıklılığını ölçmek için donanımlı atölyelerde birkaç test yaptım ve hepsi başarılı geçti."