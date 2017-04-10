ATM’ye dokunmadan 800 bin dolar çaldılar

Her gün bankaları ve ATM’leri hedef alan Hackerlar, çeşitli yöntemler kullanarak insanların paraları çalmaya çalışıyor. Son zamanlarda özellikle ATM’lere kurdukları düzeneklerle kişisel kartlar kopyalayan kötü niyetli insanlar, birçok insanı mağdur etti ve etmeye de devam ediyor. Bankalar ise hackerlerın bu tür yöntemlerine karşı mücadele etmeye çalışıyor. Fakat gösterilen mücadele çoğu zaman yetersiz kalıyor.

Geçtiğimiz günlerde Rusya'da yaşanan bir olay, bankaları da şaşına uğrattı. Akıllara durgunluk veren girişim, kötü niyetli insanların yapabileceklerini gözler önüne sermeye yetti. Kötü niyetli kişiler, bir günde 8 ATM’den 800.000$ para çalmayı başardı. Hem de bu işlemi ATM’ye dokunmadan gerçekleştirdiler. Kamera görüntülerine bakan görevliler hackerların ATM’ye yaklaşarak çıkan parayı aldığını gördüler. Söz konusu durumun nasıl olduğunu bir türlü çözemediler. Çünkü parayı çalan kötü niyetli kişiler, ATM’nin kayıtlarını da yok etmeyi başarmışlardı.

Polisin yaptığı inceleme sonucunda ATM cihazının içinden kabloya müdahale edildiği anlaşıldı. Bu da hackerlardan birinin banka çalışanı olduğunu gözler önüne seriyor. Ayrıca ATM’de ki bilgisayarda yer alan RAM’in üzerine yüklemeyi başardıkları zararlı yazılım ile ATM’yi komple ele geçiren hackerlar, uzaktan yolladıkları komutla ATM’nin parayı vermesini sağladılar.

İz bırakmadan gerçekleştirilen bu skandal olay, hackerlar arasında oldukça sık kullanılan bir yazılımla gerçekleştirildiği belirtildi. Umarız bankalar sistemleri geliştirerek hackerlerın bir adım önünde yer almayı başarabilir. Yoksa kötü niyetli insanlar her geçen gün ekonomiye daha da büyük zararlar vermeye devam edecek.