Austal Tersanesi, ilk Guardian sınıfı Pasifik Devriye Botu'nun deniz testlerine başladığını açıkladı

Austal’ın tasarladığı ve inşa ettiği PPB’leri Avustralya, Pasifik’teki ada devletlerine Sea 3036 Pacific Patrol Boat Programı kapsamında hibe edecek.

Ted Diro olarak adlandırılan 401 borda numaralı ilk Guardian Sınıfı bot 29 Mayıs’ta Batı Avustralya’daki Henderson Kompleksi’nde denize indirilmişti. Avustralya, Sea 3036 Programı ile yeni botların, 1987-1997 yılında Pasifik’teki ada devletlere hibe ettiği ve kullanımda olan 22 botun yerini almasını planlıyor.

(C4Defence)