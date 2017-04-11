'Avcı böcekler' binlerce hektar ormanı kurtardı

Adana'da yaygın bulunan kızılçamlara zarar veren çam kese böceğine karşı 12 yılda laboratuvar ortamında üretilen yaklaşık 300 bin avcı böcekle yapılan mücadele sonucu, 10 bin hektar ormanlık alan kurtarıldı.

Kızılçamların neredeyse tüm yapraklarını yiyerek genç fidanları kurutan, yetişkin ağaçlarda ise yüzde 30 artım kaybı yaşatan çam kese böceğine karşı yürütülen biyolojik mücadelelerden önemli sonuçlar alındı.

Türün doğal tüketicisi olan ve avcı böcek olarak bilinen "calosoma sycophanta" ile 12 yıldır yapılan etkin çalışmalar sayesinde, binlerce hektar orman varlığının zarar görmesi engellendi.

Laboratuvar ortamında yüzde 65 nem ve 22 santigrat derece sıcaklığa sahip odalarda üretilen ve zararlının etkili olduğu alanlara götürülerek doğaya bırakan bir avcı böcek, günde ortalama 12 çam kese böceğini etkisiz hale getiriyor.

Adana Orman Bölge Müdürü İsmet Erol, AA muhabirine, zaman zaman sayısı artan çam kese böceğinin özellikle kızılçamların yapraklarını tamamen yiyerek büyümesine engel olduğunu, elde edilecek kereste miktarının da düşmesine yol açtığını söyledi.

Bu böceklerin popülasyonu artınca, sayılarını normale indirmek için mücadele ettiklerini anlatan Erol, "Mücadele ederken kesinlikle yok edilmesi şeklinde bir şey düşünmüyoruz. Esas amacımız popülasyonun azaltılması. Yok edilirse bunu yiyen, bunlarla beslenen faydalı böcekler de yok olur. Üretilen böcekleri, ormanda zararlı böceğin yoğunlaştığı bölgelere bırakarak, doğadaki biyolojik dengenin, zararlı-faydalı böcek dengesinin oluşmasını sağlıyoruz." diye konuştu.

"Biyolojik mücadele masraflı değil"

Kentte iki laboratuvarda 12 yılda yaklaşık 300 bin avcı böcek ürettiklerini ifade eden Erol, böylece bugüne kadar 10 bin hektar orman alanında ağaçların korunmasını sağladıklarını vurguladı.

Zararlıya karşı mücadele edilen yerlerdeki başarıyı gözlemleyebildiklerini dile getiren Erol, şunları kaydetti:

"Çam kese böceği yoğun faaliyette olduğu yerlerde ibrelerin tamamını yiyerek, ağacın o yılki üretimini tamamen durdurmaktadır. Bir ağacın artımının durması demek, o yıl hiçbir faaliyet yapmaması anlamı taşımaktadır. Ekonomik olarak en az bir hektarlık alanda 3 metreküp artım olduğunu farz edersek, bu zararlı, bir hektar yerde en az 50-60 bin lira zarara yol açabilmektedir. Biz, hektarda 60 bin lira kar edeceğimiz bir yere, biyolojik mücadelede 6 lira bile masraf yapmıyoruz. Biyolojik mücadele masraflı değil."

Ormanların maddi açıdan da büyük bir varlık olduğunu belirten Erol, ormanlık alanda ortaya çıkan hastalık ve bu tür zararlıların ekonomiye son derece olumsuz etkileri bulunduğunu söyledi.

Erol, bu mücadeleyle 12 yılda yaklaşık 700 bin metreküp kerestenin üretim kaybının önlendiğini sözlerine ekledi.