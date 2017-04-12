Avını sesle felç eden karides türüne rock grubu Pink Floyd'un adı verildi

Oxford Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi zoologu Dr Sammy de Grave yeni keşfedilen bir tabanca karidesine hayranı olduğu İngiliz rock grubu Pink Floyd grubunun adını verdi.

Tabanca kardieslerinin biri diğerinden çok daha büyük olan iki kıskacı bulunuyor

Bu karides türü kıskacı açıp kapatarak çıkarttıkları olağanüstü yükseklikte sesle avlarını felç ediyorlar.

Panama'nın Büyük Okyanus (Pasifik) açıklarında keşfedilen ve 'Synalpheus pinkfloydi' adı verilen yeni türün ayırt edici özelliği ise devasa kıskacının pembe (pink) renkte olması.

​BİR ROCK KONSERİNDEN DAHA YÜKSEK SES ÇIKARARAK AVINI FELÇ EDİYOR

Grave "Ben 1979'da 14 yaşındayken çıkan 'The Wall' albümünden beri Pink Floyd dinliyorum. Canlı olarak onları birçok kez izledim. Ayrcıa 2005'te yeniden bir araya geldikleri Hyde Park'taki 'Live8' konserini de canlı izledim. Tabanca karideslerinin yeni türüne ad vermek, sonunda benim favori grubuma bir saygı duruşunda bulunmanın harika bir fırsatını sağladı" dedi.

Bu olağanüstü canlının kıskacından çıkan ses okyanustaki en yüksek seslerden biri.

Kıskaçtan çıkan ve yüksek basınçlı bir kabarcık oluşturan bu 'ses dalgası' 210 desibele ulaşabiliyor.

Tabanca sesinden ve ortalama bir rock konserinden daha yüksek olan bu ses küçük balıkları felç ediyor hatta öldürüyor.

Ses dalgası kabarcıkları yaklaşık 1 salise kadar 4400 santigrat derecelik bir sıcaklığa ulaşıyor. Bu sıcaklık neredeyse Güneş yüzeyindeki sıcaklıkla eşit.

Tabanca karideslerinin bazı türleri ses dalgası silahlarını bazalt kayalarda oyuklar açmakta da kullanıyor.