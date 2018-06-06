Avrupa Birliği uzay programlarının bütçesini artıracak

AB Komisyonu, birliğin uzay programları için 2021-2027 bütçesinde ayrılan payın 5 milyar euro artırılarak 16 milyar euroya çıkartılmasını öngören teklifini açıkladı.

Buna göre, AB'nin küresel uydu konumlama programları olan Galileo ve Egnos için 9,7 milyar euro, yeryüzü gözlem verilerini sağlayan sistemi Kopernik Dünya

Gözlem Projesi için 5,8 milyar euro kaynak sağlanacak. Ayrıca, dünya yörüngesindeki objelerin hareketlerini inceleyen ve uydularla güvenli iletişim sağlayan programlara 500 milyon euroluk bir mali kaynak aktarılacak.

AB verilerine göre, uzay endüstrisi Avrupa'da yaklaşık 231 bin kişiye iş imkanı sağlıyor. Söz konusu sektörün 50 milyar euronun üzerinde katma değer ürettiği öngörülüyor.

AB Komisyonu'nun 2021-2027 dönemi bütçesine yönelik Çok Yıllı Mali Çerçeve'sinde gelirler 1 trilyon 135 milyar euro, harcamalar ise 1 trilyon 105 milyar euro olarak belirlenmişti.

BÜTÇENİN KABULÜ TÜM ÜYELERİN ONAYINA BAĞLI

Uzun vadeli AB bütçesine ilişkin karar, AP'nin onayı ve üye ülkelerin AB Konseyi'ndeki oy birliği ile belirlenecek.

AB bütçesinde yer alan harcama kalemlerine ilişkin ödeneklerin yıllık tavanını önceden belirleyen Çok Yıllı Mali Çerçeve, bütçe disiplini ve kaynakların AB'nin politika öncelikleri doğrultusunda ve etkin şekilde dağılımını sağlamayı amaçlıyor. Yaklaşık 1 trilyon euroluk AB'nin mevcut mali çerçevesi, 2014-2020 dönemini kapsıyor.

AB bütçesinde gelir kalemleri, büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan sağlanıyor. Bütçenin harcamalar kısmı tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor. AB bütçesinin denetimini ise merkezi Lüksemburg'da bulunan AB Sayıştayı yapıyor.