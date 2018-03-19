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Avrupa Parlamentosu (AP)'den Facebook'a soruşturma uyarısı

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki kişisel verilerin kötü amaçlı kullanıldığına yönelik iddiaların detaylı bir şekilde soruşturulacağını açıkladı. Facebook, Cambridge Analytica adlı şirketin izinsiz şekilde kullanıcı verilerine ulaştığını ve bu nedenle sosyal ağdan men edildiğini duyurmuştu.

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Tajani, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Cambridge  Analytica adlı veri analiz şirketinin yaklaşık 50 milyon Facebook hesabından veri  topladığı, bu verileri ABD seçimleri ve Brexit referandumunu etkilemek için kullandığına ilişkin iddialara değindi.
 
Tajani, "Facebook kullanıcılarının gizli bilgilerinin kötü amaçlı  kullanımına ilişkin iddialar var. Bu vatandaşların özel haklarının ihlali  anlamına gelir ve kabul edilemez. AP bu konuyu detaylı bir şekilde soruşturacak  ve sorumluluğu bulunan dijital platformlardan hesap soracak." ifadelerini  kullandı.
 
Geçen hafta merkezi İngiltere'de bulunan Cambridge Analytica adlı veri  analiz şirketinin, yaklaşık 50 milyon Facebook hesabından gizli bilgiye erişim  sağladığı, bu bilgilerin ABD'de 2016'da yapılan başkanlık seçimleri ve Brexit  referandumunda kamuoyunu etkilemek için kullanıldığı iddia edilmişti. Verilerin  kişilerin gizli mesajlaşmalarından da derlendiği savunulmuştu.
 
Konuya ilişkin basın açıklaması yapan Facebook, veri ihlaline yönelik  iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek "Facebook kullanıcıları, bilerek bu  bilgileri paylaşıyor. Herhangi bir sisteme zorla girilmemiş, herhangi bir şifre  çalınmamıştır." açıklamasında bulunmuştu.
 
50 milyon Facebook kullanıcısının verileri toplandı
 
Cambridge Analytica isimli veri ve araştırma şirketi, Cambridge Üniversitesi psikoloji profesörlerinden Dr. Aleksandr Kogan ile birlikte ‘this is your digital life’ (bu senin dijital yaşamın) isimli bir uygulamayla 50 milyondan fazla ABD’li Facebook kullanıcısının verileri toplandı ve psikolojik açıdan incelendi.
 
Milyonlarca kullanıcının Facebook’a verdiği ya da Facebook tarafından bir şekilde toplanmış verilerinin araştırma şirketi tarafından ‘bir açıktan yararlanılarak’ toplandığını iddia eden Cambridge Analytica çalışanı Christopher Wylie, skandalı ortaya çıkardığı için Facebook hesabının kapatıldığını duyurdu.
 
The Guardian Gazetesi, söz konusu verilerin büyük veri araçlarıyla seçmenlerin psikografik profillerini oluşturmak ve gerektiğinde manipüle edilmelerini sağlamak amacıyla toplandığını yazdı.
 
(Milliyet)

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