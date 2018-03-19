Avrupa Parlamentosu (AP)'den Facebook'a soruşturma uyarısı

Tajani, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin yaklaşık 50 milyon Facebook hesabından veri topladığı, bu verileri ABD seçimleri ve Brexit referandumunu etkilemek için kullandığına ilişkin iddialara değindi.

Tajani, "Facebook kullanıcılarının gizli bilgilerinin kötü amaçlı kullanımına ilişkin iddialar var. Bu vatandaşların özel haklarının ihlali anlamına gelir ve kabul edilemez. AP bu konuyu detaylı bir şekilde soruşturacak ve sorumluluğu bulunan dijital platformlardan hesap soracak." ifadelerini kullandı.

Geçen hafta merkezi İngiltere'de bulunan Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin, yaklaşık 50 milyon Facebook hesabından gizli bilgiye erişim sağladığı, bu bilgilerin ABD'de 2016'da yapılan başkanlık seçimleri ve Brexit referandumunda kamuoyunu etkilemek için kullanıldığı iddia edilmişti. Verilerin kişilerin gizli mesajlaşmalarından da derlendiği savunulmuştu.

Konuya ilişkin basın açıklaması yapan Facebook, veri ihlaline yönelik iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek "Facebook kullanıcıları, bilerek bu bilgileri paylaşıyor. Herhangi bir sisteme zorla girilmemiş, herhangi bir şifre çalınmamıştır." açıklamasında bulunmuştu.

50 milyon Facebook kullanıcısının verileri toplandı

Cambridge Analytica isimli veri ve araştırma şirketi, Cambridge Üniversitesi psikoloji profesörlerinden Dr. Aleksandr Kogan ile birlikte ‘this is your digital life’ (bu senin dijital yaşamın) isimli bir uygulamayla 50 milyondan fazla ABD’li Facebook kullanıcısının verileri toplandı ve psikolojik açıdan incelendi.

Milyonlarca kullanıcının Facebook’a verdiği ya da Facebook tarafından bir şekilde toplanmış verilerinin araştırma şirketi tarafından ‘bir açıktan yararlanılarak’ toplandığını iddia eden Cambridge Analytica çalışanı Christopher Wylie, skandalı ortaya çıkardığı için Facebook hesabının kapatıldığını duyurdu.

The Guardian Gazetesi, söz konusu verilerin büyük veri araçlarıyla seçmenlerin psikografik profillerini oluşturmak ve gerektiğinde manipüle edilmelerini sağlamak amacıyla toplandığını yazdı.

(Milliyet)