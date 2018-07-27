Avrupa’nın en büyük Bilim Merkezi için çalışmalar başladı
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, İstanbul Haliç Tersanesi içinde kurulacak olan, Avrupa’nın en büyük Bilim Merkezi olması planlanan Haliç Bilim Merkezi ile ilgili sürecin başlatılması amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal’ı makamında ziyaret etti.
- star.com.tr
Ziyarette, Hükümetin 100 günlük Eylem Planı çerçevesinde, 4003 çağrı programı kapsamında ön protokolün imzalanması ve sürecin başlaması konuları görüşüldü.
Haliç Bilim Merkezinin kurulum ve inşaatının İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından; tasarım, sergi düzenekleri ve üretimi işlemlerinin ise TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Projenin 3 yıl süreceği, 8 bin metrekarelik alanda ve 100 milyon lira bütçeyle hayata geçirileceği, yılda 2 milyon ziyaretçiyi ağırlayacağı kaydedildi.
Haliç Tersane Bilim Merkezi'nde, giriş holü ve müze mağazası, sergi holü, sinema salonu, kuluçka ve hızlandırma merkezi ve dene yap teknoloji atölyesi, dijital kütüphane, restoran ve kafeterya, deneyim merkezi, eğitim atölyeleri, sergi üretim ve bakım atölyesi ve inovasyon merkezi olacak.
Merkez yılda 2 milyon ziyaretçiyi ağırlaması hedefleniyor.
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