Avrupa’nın en büyük Bilim Merkezi için çalışmalar başladı

Ziyarette, Hükümetin 100 günlük Eylem Planı çerçevesinde, 4003 çağrı programı kapsamında ön protokolün imzalanması ve sürecin başlaması konuları görüşüldü.

Haliç Bilim Merkezinin kurulum ve inşaatının İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından; tasarım, sergi düzenekleri ve üretimi işlemlerinin ise TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Projenin 3 yıl süreceği, 8 bin metrekarelik alanda ve 100 milyon lira bütçeyle hayata geçirileceği, yılda 2 milyon ziyaretçiyi ağırlayacağı kaydedildi.