Avustralya’nın yüzde 70’i yenilenebilir enerji kullanıyor

Ülkedeki yenilenebilir enerji kaynakları ise hidro elektrik, rüzgar ve güneş enerjisi olarak dağılıyor. Hidroelektrik santralleri %41, rüzgar enerjisi %31 ve çatı panellerinde toplanan üneş enerjisi ise %18 ağırlığa sahip. Ülkede kurulu olan güneş tarlaları ise üretime sadece %2 katkı yapabiliyor.

Öte yandan Avsutralya’da yenilenebilir enerji alanında çok önemli projeler de inşaat aşamasında bulunuyor. Haziran sonunda ülkede 46 adet büyük ölçekli projenin inşaatı sürüyordu. Bu inşaatların 9000’e yakın kişiye bir yıl boyunca tam zamanlı iş sağladığının da altı çiziliyor. (Tech Inside)