Avustralya’nın yüzde 70’i yenilenebilir enerji kullanıyor
Avustralya, ülkedeki evlerin %70’ne yetecek kadar yenilenebilir enerji üretmeye başladığını duyurdu. Ülkede ilk kez hazırlanan yenilenebilir enerji indekside (Australian Renewable Energy Index) yer alan verilere göre ülke 2017 bitmeden tüm hanelerin %90’ına yetecek kadar yenilenebilir enerji üretimine ulaşmayı planlıyor.
Ülkedeki yenilenebilir enerji kaynakları ise hidro elektrik, rüzgar ve güneş enerjisi olarak dağılıyor. Hidroelektrik santralleri %41, rüzgar enerjisi %31 ve çatı panellerinde toplanan üneş enerjisi ise %18 ağırlığa sahip. Ülkede kurulu olan güneş tarlaları ise üretime sadece %2 katkı yapabiliyor.
Öte yandan Avsutralya’da yenilenebilir enerji alanında çok önemli projeler de inşaat aşamasında bulunuyor. Haziran sonunda ülkede 46 adet büyük ölçekli projenin inşaatı sürüyordu. Bu inşaatların 9000’e yakın kişiye bir yıl boyunca tam zamanlı iş sağladığının da altı çiziliyor. (Tech Inside)
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