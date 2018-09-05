Azerbaycan’ın Su-25 uçakları ASELSAN’ın Lazer Güdüm Kiti'ni kullanıyor
Paylaş Standart bombaların vuruş hassasiyetini 10 metreye indiren ASELSAN’ın Lazer Güdüm Kiti’nin (LGK) yeni kullanıcısı Azerbaycan Hava Kuvvetleri oldu. 250 kilogram ağırlığındaki bombalara takılan LGK, Sukhoi Su-25 uçaklarına takılarak başarı ile denendi.
ASELSAN’ın desteği ile Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı (MSN) Bilimsel Araştırma Enstitüsü Su-25’lerde kullanılan genel maksat amaçlı 250 kilogram ağırlığındaki bombaya Lazer Güdüm Kiti (LGK) taktı.
AzeriDefence’in haberine göre bu bombaların testleri de Su-25 uçaklarında gerçekleştirildi. Entegre edilen bomba Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı ADEX-2018’de sergilenecek.
MENZİLİ 12 KİLOMETRE
Menzil : 6,5 NM (12 km)
İrtifa : 0 - 40,000 ft MSL
Taşıma/Bırakma Hız Limiti : 600 KIAS / 1.2 Mach
VuruşHassasiyeti : < 30 ft (10 m)
GörüşAçısı : 15 derece
Harp Başlığı : 500 lb. MK-82, : 2,000 lb. MK-84
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