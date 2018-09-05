Azerbaycan’ın Su-25 uçakları ASELSAN’ın Lazer Güdüm Kiti'ni kullanıyor

ASELSAN’ın desteği ile Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı (MSN) Bilimsel Araştırma Enstitüsü Su-25’lerde kullanılan genel maksat amaçlı 250 kilogram ağırlığındaki bombaya Lazer Güdüm Kiti (LGK) taktı.

AzeriDefence’in haberine göre bu bombaların testleri de Su-25 uçaklarında gerçekleştirildi. Entegre edilen bomba Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı ADEX-2018’de sergilenecek.

MENZİLİ 12 KİLOMETRE

Menzil : 6,5 NM (12 km)

İrtifa : 0 - 40,000 ft MSL

Taşıma/Bırakma Hız Limiti : 600 KIAS / 1.2 Mach

VuruşHassasiyeti : < 30 ft (10 m)

GörüşAçısı : 15 derece

Harp Başlığı : 500 lb. MK-82, : 2,000 lb. MK-84