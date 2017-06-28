Bakan Işık: “Mühimmatlarımızın yüzde 65’ini üretiyoruz”

Bakan Işık Konya’da 3. Ana Jet Üs Komutanlığına gerçekleştirdiği ziyarette ilerleyen dönemlerde çok önemli ve güzel projelerin bir bir hayata geçirileceğini belirtti.

Işık yaptığı açıklamada “Artık Türkiye havada kendine yeterli hale gelmek için büyük bir gayret içerisinde. Düne kadar bütün mühimmatları dışarıdan alırken şu anda mühimmatlarımızın yüzde 65’ini yerli imkanlarla üretiyoruz. Hedefimiz, 2019’un sonuna kadar yüzde 85’ten fazla mühimmatın yerli imkanlarla üretilmesidir.

Savunma ve Teknoloji'de yer alan habere göre Bakan Işık açıklamasına şöyle devam etti; Bunun için çok ciddi gayret gösteriyoruz. Bazı şeyleri başardıkça bize yönelik sınırlamalar kalkıyor. Bir mühimmatı geliştiriyoruz tam başarıyla kullanacağımız anda onu bize vermekten çekinen, kaçınan ülkeler ‘alın’ demeye başlıyorlar. Niye? ‘Aman siz yapmayın, bu yeteneği kazanmayın’ diye.”