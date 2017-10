Bakan Özlü: Bundan sonra Ali robot, Ayşe kodlama yapsın

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Çocuklarımıza bilimi sevdirmek zorundayız. Okuma fişlerinde ezberlediğimiz şekilde bundan sonra Ali sadece top oynamasın, Ayşe sadece ip atlamasın. Ali robot yapsın, Ayşe kodlama yapsın." dedi.

Bakan Özlü, Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde, bir şehri büyük yapan unsurların katma değer ve hizmet olduğunu söyledi.

İzmir'in Anadolu'nun Batı'ya açılan kapısı olduğunu dile getiren Özlü, 2002 yılında 2 bin 973 olan kentteki ihracatçı sayısının bugün 5 bine yaklaştığını anlattı.

Bakan Özlü, İzmir'in toplam sanayi üretiminin yüzde 10'unu karşıladığına işaret ederek, "Nasıl bir fırsatla karşıya olduğumuzu görelim istiyorum. İzmir, bünyesinde barındırdığı 13 organize sanayi bölgesi, 4 teknoloji geliştirme bölgesi ve 2 serbest bölge ile yatırımcılara ideal bir yatırım olanağı sunuyor. Ama aynı zamanda bu potansiyel, sadece yatırımcılar için değil üniversitelerimiz için de ciddi bir uygulama fırsatı taşıyor." diye konuştu.

DEÜ'nün İzmir'in potansiyelini, hem kendisi hem öğretim üyeleri hem de öğrenciler için fırsata çevirmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Özlü, "Rehavet içinde üniversite istemiyoruz. Üniversiteleri toplumun ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayan birimler olarak görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. Bilimi kampüsün dışına taşımanın önemine dikkati çeken Bakan Özlü, şöyle devam etti:

"Üniversitelerimizin kağıt üstünde değil uygulanabilir bilim üretmelerini bekliyoruz. Çünkü iyi bir akla sahip olmak yeterli değil, önemli olan aklı iyi kullanmaktır. Sanayi 4.0 bize, bu aklı iyi kullanmamız gerektiğini söylüyor. Dünya, yepyeni bir yöne doğru hızla ilerliyor. Bu ilerlemenin odağında bilim ve teknoloji var. Bizler, Türkiye olarak, bu değişimin ve ilerlemenin gerisinde kalamayız. Her anlamda önde olmak zorundayız. Bu kritik eşiği atlamak durumundayız. Sanayi 4.0, emin olunuz, 80 milyon vatandaşımızın kaderi üzerinde doğrudan etkili olacaktır. "

İŞSİZLİK SORUNU

Üniversite öğrencilerinin "işsizlik" konusunu dile getirdiğini kaydeden Bakan Özlü, "Türkiye'de işsizlik sorunu var. Fakat ne kadar iş bulursak kaç kişiye iş bulursak daha fazla oranda işgücüne katılım oluyor. Dolayısıyla genç nüfusun iş bulması, iş kurması konusunda büyük gayret sarf etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Özlü, gençlerin işsizlik konusundaki tereddütlerini doğal karşıladığını belirterek, "Gençlerimizin de şunu bilmesini istiyorum, eleman alırken, iyi personel, iyi insan, kaliteli işgücü bulmak da zor. Nitelikli özellikleri olan gençlerimiz konusunda sıkıntımız var." dedi.

Orta ve lise öğretiminde gençlerin daha iyi yetişmesi için çalışma yaptıklarını anlatan Özlü, organize sanayi bölgelerinde teknik kolejler açmayı hedeflediklerini kaydetti.

Özlü, sanayicinin istediği ve üniversiteden yetişen işgücünün birbirini karşılaması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"AYŞE SADECE İP ATLAMASIN"

Dünyanın en değerli şirketlerinin yüzde 80'inin teknoloji şirketi olduğuna değinen Bakan Özlü, yazılıma, bilişime, teknolojiye yatırım yapmanın önemine işaret etti.

Bakan Özlü, gençleri ve çocukları dijital değişime uygun, katma değeri yüksek becerilerle donatmak gerektiğini ifade ederek, "Çocuklarımıza bilimi sevdirmek zorundayız. Okuma fişlerinde ezberlediğimiz şekilde, bundan sonra Ali sadece top oynamasın, Ayşe sadece ip atlamasın. Ali robot yapsın, Ayşe kodlama yapsın." dedi.

Sürekli değişen Gündem karşısında, bilimi ihmal etmediklerini ve etmeyeceklerini dile getiren Özlü, şöyle konuştu:

Türkiye bütün sorunlarını hem kısa vadede, hem uzun vadede çözecek güçtedir. Ülkemiz, her an sınanarak, her an imtihanlardan geçerek bugünlere geldi. Her sınavdan, daha da güçlenerek, daha da birleşerek, başarıyla çıktık. Güncel hadiseler ne kadar yoğunlaşsa da bilim ve teknoloji, ana gündem maddelerimiz arasında her zaman yer aldı. Türkiye çok daha zor günlerden geçti. Kimliğimizi, bağımsızlığımızı hep koruduk, her sınavdan başarıyla çıktık.