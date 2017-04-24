Bakan Özlü'den yerli otomobil açıklaması

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve İTÜ ARI Teknokent'in öncülüğünde düzenlenen ve otomotivde yeni trendler ile sektörün geleceğinin konuşulduğu "Next Mobility Summit"te, yaptığı konuşmada, otomotiv sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemine değinerek, sadece otomotiv sektörüne değil, imalat sanayisindeki bütün sektörlere büyük önem verdiklerini söyledi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye otomotiv sektörünün ülke ölçeğinde çok ciddi bir Ar-Ge harcaması yaptığını belirtti.

Özlü, İTÜ Arı Teknokent'te 85 milyon liralık yatırımla inşa edilecek Otomotiv ve Hareketlilik Tematik Binası'nın da kendisini heyecanlandırdığını ifade etti.

Bu tür yatırımların yerli otomobil projesine de güç katacağını belirten Özlü, "Dünya pazarlarına da hitap edebilecek bir yerli otomobil markası oluşturmayı çok önemsiyoruz. Bunu inşallah özel sektörümüzün öncülüğünde kamunun da desteğiyle hayata geçireceğiz." dedi.

"Türkiye çok daha güçlü bir ülke haline gelecek"

Özlü, 16 Nisan'da ülke tarihinde bir milat olacağına inandıkları bir referandumun gerçekleştirildiğini ve Anayasa değişiklik tekliflerinin milletin yüzde 51,4'ünün "evet" demesiyle kabul edildiğini hatırlattı.

İnsanlara yeniyi anlatmanın ve onları yeniye ikna etmenin zor olduğunu belirten Özlü, "Diğer taraftan değişime karşı da her zaman bir direnç olduğunu söylemek gerekir. Buna rağmen, bu referandumda 'evet' çıkmasını çok büyük bir başarı olarak görüyorum. İnşallah, yeni sistemin hayata geçmesiyle birlikte Türkiye çok daha güçlü bir ülke haline gelecek." diye konuştu.

Bakan Özlü, eski sistemden kaynaklanan birçok potansiyel ve aktif riskin artık bertaraf olduğunu, güven ve istikrarın artık tamamen çözüme kavuştuğunu bildirdi.

Siyasi istikrarın teminat altına alınmasının, özellikle sanayi üretimine ve teknoloji geliştirmeye önemli katkılar sağlayacağını bildiren Özlü, "Teknoloji uzun soluklu bir süreçtir. Yarına dair bir öngörü gerektirir. Yeni sistemle bu açıdan önemli bir mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum. Türkiye'de yatırımcılar, girişimciler, araştırmacılar, artık önlerini daha rahat görebilecek. Böylece Türkiye'de çok daha fazla yatırımın yapıldığı, daha nitelikli bir üretimin gerçekleştiği, yeni teknolojilerin geliştirildiği bir dönem başlayacaktır." ifadelerini kullandı.