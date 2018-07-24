Bakan Varank Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu ile ilk toplantısını yaptı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu kabul ederek, ilk toplantısını yaptı.
- AA
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu, ilk toplantısını yaptıktan sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.
Ziyarete Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Başkan Yardımcıları Tuncay Özilhan ve Taha Yasin Öztürk ile Ahmet Nazif Zorlu, Ahmet Akça, Kaan Terzioğlu, Kamil Süleyman Yazıcı ve Okan Baş katıldı.
Toplantıda Bakan Varank ve Yönetim Kurulu, Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin son durumunu masaya yatırdı. Varank, yaklaşık 4 saat süren toplantıda, Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin yol haritasına dair bilgi aldı.
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