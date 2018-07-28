Bakan Varank, büyük müjdeyi verdi: SOM-J ve BOZOK ilk testleri başarıyla tamamlandı

Savunma ve havacılık sanayiisinde dışa bağımlılığın kısa sürede en alt seviyeye çekilmesi ve yerli katkının artması için başlatılan “Milli ve Yerli Teknoloji” seferberliği tam gaz ilerliyor. Son müjdeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank verdi.

SOM-J VE BOZOK ARTIK GÜN SAYIYOR

Bakan Varank, TÜBİTAK tarafından geliştirilen Savunma Sanayi Başkanlığı'nın projeleri arasında yer alan Hassas Güdümlü Akıllı Seyir Füzesi SOM-J ve Lazer Güdümlü Minyatür İHA Füzesi BOZOK’un yapılan ilk testlerin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

SOM-J'nin özellikleri;

HAVADA HEDEF DEĞİŞTİREBİLİYOR

SOM-J, taşıdığı yüksek çözünürlükteki görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlığa sahip olacak. Hassas hedefleme sağlayacak bu sistem aynı zamanda atışın ardından Havadan İhbar Kontrol uçaklarının koordinesi ile hedef değişikliği de yapabilecek. Aynı şekilde uçuş sırasında hedefe vuruş açısı ve yaklaşma irtifası gibi değişiklikler de gerçekleştirilebilecek.

RADARA YAKALANMIYOR

Menzili 100 deniz mili yani 185 kilometre olarak planlanan SOM-J, atıldıktan sonra kuyruğunda dört adet denge kanatçığına sahip. Füze çok alçaktan radara yakalanmadan uçabilecek. Kara üzerinde ise SOM-J, yeryüzü şekillerini izleyerek kendini saklayabilen bir seyrüsefer sistemi ile hedefine ilerleyecek. SOM-J, yeni nesil savaş uçağı F-35'te de kullanılacak.

Kaynak: HABER7