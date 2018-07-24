Bakan Varank'tan heyecanlandıran mesaj: 3 bakanlık ve TÜBİTAK kolları sıvadı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin eğitim, sanayi, bilim ve teknoloji atılımı için kritik bir eşik niteliği taşıyan ve çocukları çekirdekten yetiştirecek olan Deneyap Atölyeleri Projesi'ni resmi Twitter hesabından duyurdu.

ÇEKİRDEKTEN YETİŞECEKLER

Proje kapsamında öğrenciler küçük yaşlardan itibaren teknolojiyi kendileri tasarlamaya başlayacak ve Türkiye böylece çok sayıda Ar-Ge mühendisi yetiştirecek.

81 İLDEN 20 BİN ÖĞRENCİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK ve STK'ların işbirliğinde gerçekleştirilecek olan Deneyap Atölyeleri, robotikten kodlamaya, siber güvenlikten nanoteknolojiyekadar her alanda, 81 ilde 20 bin öğrenciye eğitim verecek.

TEKNOLOJİ TÜKETİCİSİ DEĞİL, TEKNOLOJİYİ ÜRETEN BİR GENÇ NESİL YETİŞECEK

Projeyle, hem teknoloji tüketen değil, teknoloji üreten bir genç nesil yetişecek, hem de Türkiye için katma değeri yüksek ürünlerin üretimi ve pazarlanması, aynı zamanda bu ürünlerin artık ekonominin bel kemiği haline gelmesinin önü açılacak.

Bakan Varank'ın mesajları şu şekilde:

"Çocuklarımız ve ailelerini; en çok da bizi heyecanlandıracak Deneyap Teknoloji Atöyleri kuruyoruz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK ve STK'larımız işbirliğinde hedefimiz; yüksek teknoloji geliştiren insan kaynağımızı çekirdekten yetiştirmek.

81 ilimizde 20 bin öğrenciye vereceğimiz eğitimle; robotikten kodlamaya, siber güvenlikten nanoteknolojiye birçok alanda özgün içerik ve proje odaklı yaklaşımlarla geleceğin teknoloji yıldızlarını ve Ar-Ge mühendislerini yetiştireceğiz.

Öğrencilerimiz yüksek teknolojiye sahip şirketlerde, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde stajlara katılacak ve uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil edecek. İnanıyorum ki Milli Teknoloji Hamlesi kapsamındaki ilk projemiz Geleceğin Teknoloji Yıldızları, yüz akımız olacak."

(Haber7)