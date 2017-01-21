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Bakanı Arslan; yaşamın olduğu her yere 4,5G'yi götüreceğiz

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, nüfusu 500'den az olan 3 bin 300 yerleşim yerinde 500 bine yakın vatandaşa 4,5G hizmetinin götürülmesi amacıyla ihaleye çıkacaklarını söyledi.

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yaptığı açıklamada, bilgi üretimine dayalı bir sektör olan bilgi teknolojileri ve i̇letişim sektörünün özellikle son yıllarda, ülkelerin ekonomik büyümelerinin altyapısını oluşturan ve toplumların refah seviyesini artıran önemli bir sektör haline geldiğini, bu bağlamda yaklaşık bin 500 yerleşim yerine GSM ve internet hizmeti götürülmesi amacıyla Haberleşme Genel Müdürlüğünce ihaleye çıkılacağını bildirdi.
 
"Yaşamın olduğu her yere 4,5G'yi götüreceğiz"
Yüzyılın son çeyreğinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin büyük bir ivme kazanması nedeniyle tüm dünyada genişbant iletişime olan ihtiyacın arttığını vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:
 
"Dünyadaki bu gelişmeye paralel olarak ülkemizde de sabit ve mobil genişbant erişime olan ihtiyaç üst düzeye çıkmıştır. Bu konuda yapılan çalışmalarla 4,5G teknolojisi ülkemize getirilmiş ve vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur. Bu bağlamda kırsal alanda da genişbant internetin yaygınlaştırılması Bakanlığımızın hedeflerinden biri haline gelmiştir. Ayrıca ekonomideki verimlilik düzeyinin ve rekabet gücünün artırılabilmesi için kamu hizmetlerinin internet ortamında etkin ve etkili sunulabilmesi, işletmelerin, vatandaşların ve kurumların bu hizmetlere elektronik ortamda hızlı bir şekilde ulaşması gerekmektedir. e-Devlet uygulamalarının gün geçtikçe vatandaşlarımızın günlük hayatının bir parçası haline gelmesiyle ortaya çıkan internet ihtiyacı da artmaktadır."
 
Arslan, proje kapsamında GSM hizmeti götürülen yerleşim yerlerine de internet hizmeti götürüleceğinden 3 yılın sonunda yaklaşık 3 bin 300 yerleşim yerinde 500 bine yakın vatandaşa 4,5G hizmetinin götürüleceğini ifade ederek, "Yaşamın olduğu her yere 4,5G'yi götüreceğiz. Böylece birçok alandaki hizmete hızlı bir şekilde erişim sağlanarak istihdam artırılacak, sayısal uçurum azaltılacak, bilgi toplumuna geçiş hızlanacak." dedi.
 

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