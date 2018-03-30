Bakteri öldüren nano-kaplama geliştirildi

Bilim Teknoloji ve Araştırma Ajansının (A*STAR) internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, araştırmalar, yusufçuk ve ağustos böceklerinin kanatlarının "nano sütun" adı verilen küçük yapılarla kaplı olduğunu, çivili yatağa benzeyen bu yüzeyle temas eden bakterilerin hücre zarlarının hemen yırtıldığı ve bakterilerin öldüğünü gösterdi.

A*STAR Biomühendislik ve Nanoteknoloji Enstitüsünden (IBN) bir grup araştırmacı, bu bulgulardan ilham alarak, antibakteriyel ve toksik olmayan birleşik çinko oksitten oluşan nano sütunlar geliştirdi.

Çinko oksit nano sütunların aralarında koliform ve S. aureus gibi bakterilerin de bulunduğu temas yoluyla geçen çok sayıda mikrobu öldürebildiği tespit edildi.

SAĞLIK KURUMLARINDA KULLANILABİLECEK

IBN İcra Direktörü Jackie Ying, bu teknolojinin enfeksiyonların yayılmasını engellemede sterilizasyonun hayati olduğu sağlık kurumlarında antibakteriyel yüzeyler oluşturmak için kullanılabileceğini belirtti.

Genel enfeksiyonların yüzde 80'inin el temasıyla yayıldığını hatırlatan Ying, "triklosan" gibi kimyasallar içeren hali hazırdaki dezenfektanların aşırı kullanımının bakteri direncine ve çevre kirliliğine yol açabileceğini kaydetti.

"Yüzeyleri, bakteri direncine yol açmadan ve de çevreyi kirletmeden dezenfekte etmenin daha iyi bir yolunu bulmamız gerekiyor." diyen Ying, seramik, cam, titanyum ve çinko yüzeylerde yapılan testlerin nano sütunlu kaplamaların buralardaki virüs ve bakterilerin yüzde 99,9'unu öldürdüğünü vurguladı.

TEMAS ETMEDİĞİ BAKTERİLERİ DE ÖLDÜREBİLİYOR

Bakterilerin kimyasaldan ziyade fiziksel olarak yok edildiği aktarılan açıklamada, nano kaplamaların çevre kirliliğine sebebiyet vermeyeceği, ayrıca nano sütunlarla temas ettikleri anda hücre çeperlerinin parçalanması sonucu tamamen yok olan bakterilerin direnç geliştiremeyeceği ifade edildi.

Nano kaplamanın en fazla çinko yüzeylerde etkili olduğu, bu yüzeylerde çinko oksit nano sütunların temas halinde olmadığı bakterileri de öldürebildiği belirtildi.

Koliform bakterinin bulunduğu suya çinko oksit nano sütunlarla kaplı bir çinko koyan, sudaki tüm bakterilerin yok olduğunu belirleyen bilim insanları, bu materyalin suyun bakterilerden arıtılması için de kullanılabileceğini ileri sürdü.

Araştırmayla ilgili bilimsel makale, "Small" dergisinde yayımlandı.