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Bakteriyle savaşan yapay hücreler üretildi

ABD'li bilim insanları, laboratuvar ortamında bakteriyle savaşan yapay hücreler üretti.

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Sonuçları "ACS Applied Materials and Interfaces" dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında üretilen yapay hücrelerin, canlı hücrelerin bazı özelliklerini taklit ettiği ve laboratuvar ortamında E. coli bakterisini tespit ederek ortadan kaldırdığı belirtildi.
 
California Üniversitesinde görevli biyo-medikal uzmanlarının lipozomlardan ürettiği, "lego bloklarına" benzetilen yapay hücrelerin ömrünün kısa olduğu ve bölünmediği kaydedildi.
 
Araştırma ekibinin lideri Profesör Cheemeng Tan, "Yapay hücrelerin algılayabildiğini, tepki gösterebildiğini ve bakteriyle etkileşim içine girebildiğini, aynı zamanda bulunduğu ortama çok az bağımlılıkla bakteriyi tespit edip öldüren sistemler gibi hareket edebildiğini ortaya koyduk." dedi. 
 
Antibakteriyel yapay hücrelerin gelecekte diğer tedavilere dirençli enfeksiyonlarla mücadelede kullanılması ümit ediliyor.

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