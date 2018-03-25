Başarılaryla gündeme gelen Tesla'nın Model X aracı, kaza yaptıktan sonra bomba gibi patladı

Elektrikli otomobillerin lideri konumunda olan Tesla adeta sektörü yeniden şekillendirmişti. Adı şu ana kadar hep başarılarla anılan Tesla, maalesef bu sefer büyük kazanın merkezinde. Amerika’da bir Tesla Model X kaza sonrasında adeta bomba gibi patladı. İşte detaylar.



Model X kaza sonrasında alev topuna döndü!



Geçtiğimiz günlerde sürücüsüz Uber aracı bir kazaya karışmış ve maalesef sonucunda bir kişi hayatını kaybetmişti. Bu kazanın üzerinden çok geçmemişken sürücüsüz otomobillerin en başarılı markalarından olan Tesla’nın adı büyük bir kazaya karıştı.



ABD’nin Highway 101 isimli kara yolunda meydana gelen kazada bir Tesla Model X adeta alev topuna döndü. Seyir halindeyken sürücüsünün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve ardından bariyerlere çarptığı açıklanan kazada aracın yarısı kül oldu.



Güçlükle söndürülen Model X’in 38 yaşındaki sürücüsü ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastahanede hayatını kaybetti. Yangının esas sebebininse kaza sonrasında hasar alan batarya paketlerinin patlamasından olduğu tahmin ediliyor.



Shift’nin haberine göre Tesla mühendislerinin bu olayların yaşanmaması için batarya paketlerinin içerisinde güvenlik modülleri eklediği biliniyordu. Ancak görünen o ki güvenlik duvarları bu defa pek işe yaramamış.



Daha önceleri Galaxy Note 7 olaylarında da gördüğümüz bataryalar, fiziksel bir müdahaleye maruz kaldıklarında bir bombaya dönüşebiliyorlar. Kaza sonrasında ise hem itfaiye ekiplerine yardımcı olmak hem de patlamanın esas sebebinin araştırmak için olay yerine Tesla mühendisleri gönderildi.