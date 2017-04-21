THY Bursa Bilim Şenliği'de dünya rekoru hedefi

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenecek şenlikte, elektronik, robotik, mekanik, gastronomi, havacılık, uzay, akıl oyunları, kimya, biyoloji, fizik gibi bilimin alt disiplinlerindeki konu başlıklarında uygulamaların yer alacağı atölye çalışmalarında rekor denemesi için, şenliğin ev sahipliğini gerçekleştiren BTM tarafından Guinness Rekorlar Kitabı'na müracaatta bulunuldu.

Bu alandaki dünya rekoru, 2 bin 900 kişinin aynı anda atölye çalışması yaptığı Avustralya'da gerçekleştirilen bir bilimsel etkinliğe ait.

Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Bursa Bilim Şenliği kapsamında, firmalar ile kişiler arasında bilimsel diyaloğun en iyi şekilde gerçekleştirildiği atölye çalışmalarına, kişilerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kamu kurum ve kuruluşları ile tüm özel sektör firmaları katılım sağlayabiliyor.

- Proje Yarışması'na 120 başvuru

BTM Genel Koordinatörü Rıfat Bakan, Bursa Bilim Şenliği'nin dünya üzerinde yapılan en büyük bilimsel etkinlik olduğunu belirtti.

Geçen yıl 3 günde 230 bin ziyaretçi sayısına ulaşan şenlik için bu yıl iki katı ziyaretçi hedeflediklerini vurgulayan Bakan, "Bu yıl altıncısı yapılacak THY Bursa Bilim Şenliği'ne Çin, Kanada, Fransa, Hollanda ve İngiltere'den de ekipler katılacak. Geçtiğimiz yıl yapılan atölye çalışmalarında bir Türkiye rekoru kırıldı ve 72 bin 882 atölye çalışması gerçekleştirildi. Bu yıl da 3 bin 500 kişinin aynı anda atölye çalışması yapmasıyla bir dünya rekoruna imza atmak istiyoruz. Bunun için gerekli hazırlıkları yaptık." ifadelerini kullandı.

Bakan, şenlik kapsamında 5 ayrı kategoride düzenlenen Proje Yarışması'na 120 başvuru yapıldığına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Toplam 102 bin lira ödülün dağıtılacağı yarışma kapsamında, çocuk, genç ve usta mucitler kategorilerine bu yıl 'insansız hava araçları' ve 'drone' kategorileri de eklendi. Bilim insanları, akademisyenler ve alanında uzman isimlerden oluşan bilim kurulunun belirleyeceği finalist 50 proje, bilim şenliği boyunca sergilenecek. Finale kalan tüm proje sahiplerine bin lira ile 16 bin lira arasında para ödülü verilecek. Ülkede bu denli bilime meraklı, proje üreten, hayal eden, umut eden ve emek veren binlerce kişinin varlığı bizleri ayrıca motive ediyor."