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Bayraktar TB2'nin test görüntüleri yayınlandı

Yeni seri milli insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin test görüntüleri yayınlandı.

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Milli insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin üretilen yeni serisinin ilk testleri yapıldı.

Testlerinin olumlu sonuç vermesinin ardından ilk görüntülerini de Milli insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin üretimini gerçekleştiren Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından paylaştı.

Bayraktar'ın paylaştığı 3 ayrı görüntüde Bayraktar TB2'nin tecrübe uçuşuna ait otomatik iniş-kalkış, pist başına gidiş ve hangara dönüş görüntüleri yer alıyor.

İşte Selçuk Bayraktar'ın paylaştığı o görüntüler...

 
 
 
 

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