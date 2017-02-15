Bayraktar TB2'nin test görüntüleri yayınlandı
Yeni seri milli insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin test görüntüleri yayınlandı.
Milli insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin üretilen yeni serisinin ilk testleri yapıldı.
Testlerinin olumlu sonuç vermesinin ardından ilk görüntülerini de Milli insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin üretimini gerçekleştiren Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından paylaştı.
Bayraktar'ın paylaştığı 3 ayrı görüntüde Bayraktar TB2'nin tecrübe uçuşuna ait otomatik iniş-kalkış, pist başına gidiş ve hangara dönüş görüntüleri yer alıyor.
İşte Selçuk Bayraktar'ın paylaştığı o görüntüler...
Yeni seri ile tecrübe uçuşu:— Selçuk Bayraktar (@Slck_byrktr) 15 Şubat 2017
Pist başına otomatik taksi. pic.twitter.com/G8KuPfYdRZ
Yeni seri ile tecrübe uçuşu:— Selçuk Bayraktar (@Slck_byrktr) 15 Şubat 2017
Otomatik Kalkış.
Ya Allah, Bismillah! pic.twitter.com/rHPJUUIrBO
Yeni seri ile tecrübe uçuşu:— Selçuk Bayraktar (@Slck_byrktr) 15 Şubat 2017
Otomatik İniş ve hangara dönüş.
Allah'a şükür. pic.twitter.com/IbhmS8mWNk
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