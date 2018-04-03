YouTube çöktü mü? Erişim sağlanamıyor

<p> YouTube'ta yaşanan bir sorun nedeniyle bazı sayfalara erişim sağlanamıyor ve kullanıcılar sayfalarına gitmek istediklerinde “500 Internal Server Error” hatasıyla karşılaşıyor.</p> <p> YouTube tarafından çökme ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.</p> <p> <img src='http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/04/03/030420180236269706028_3.jpg' /></p>
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