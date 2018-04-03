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YouTube çöktü mü? Erişim sağlanamıyor

YouTube kullanıcıları, akşam geç saatlerden beri bazı sorunlarla mücadele ediyor. YouTube’ta pek çok kullanıcı sayfalarına giriş yapamıyor ve arama sorunları bildiriyor.

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YouTube'ta yaşanan bir sorun nedeniyle bazı sayfalara erişim sağlanamıyor ve kullanıcılar sayfalarına gitmek istediklerinde “500 Internal Server Error” hatasıyla karşılaşıyor.

YouTube tarafından çökme ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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