Belçika nsansız hava aracı ihtiyacını ABD’li firma General Atomics ile karşılayacak

Belçika Savunma Bakanı Steven Vandeput, Hava kuvvetlerinin gereksinimleri doğrultusunda MQ-9 Reaper insansız hava araçlarının seçildiğini açıkladı.

Savunma Bakanlığı’nın “2030 Stratejik Vizyonu” kapsamında, 2021-2025 yılları arasında iki ila dört sistemin alınması planlanıyor. Reaper’ler, Belçika Hava Kuvvetleri bünyesinde 2004 yılından beri hizmet veren İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii şirketi (IAI) ürünü B-Hunter insansız hava araçlarının yerini alacak.

General Atomics ürünü MQ-9 Reaper havada 30 saat kalabiliyor. 50.000 ft irtiya çıkabilen İHA 240 knot seyir hızına ulaşabiliyor. Öte yandan Reaper, 1.5 ton ağırlığında mühimmat (Hellfire füzeleri ve GBU-12 Lazer Güdümlü Bombalar) taşıyabiliyor.

(defenceandtechnology)