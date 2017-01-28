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“Ben robot değilim” kutucuğunu işaretleyen robot internet dünyasını alt üst etti

İnternet siteleri yıllardan beri spam saldırılarına karşı koyabilmek ve insanlarla botları ayırt edebilmek için Carnegie Mellon Üniversitesi’nin geliştirdiği CAPTCHA isimli sistemi kullanıyor. Sadece insanların okuyabildiği yazılar sayesinde önemli bir güvenlik katmanı oluşturulmuş oluyor.

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Günümüzde ise yazı yazarak onay vermenin yerini “Ben robot değilim” kutucuğu almış durumda. Bu kutucuğa tıklayarak robot olmadığımızı kanıtladıktan sonra siteye giriş yapabiliyor. Eskisine göre biraz daha kolaylaştırılmış sistem bu sayede kullanıcıların işini zorlaştırmıyor. Peki “Ben robot değilim” kutucuğunu bir robot işaretlerse ne olur?
 
Tek amacının kutucuk işaretleme olduğunu düşündüğümüz bu robot, kavradığı stylus kalem aracılığıyla trackpad’i kullanıyor ve ilgili kutucuğu işaretleyerek işlemi tamamlıyor. Bu işlem sonuucunda site de kullanıcının robot olmadığına ikna oluyor. Robotun en sondaki kalemi yere atma hareketindeki havaları ise görmeniz lazım.
 
Kısa sürede internette bir fenomen haline gelen ve sosyal medyada binlerce paylaşıma ulaşmış durumda. Videonun YouTube’daki izlenme sayısı 1.5 milyona yaklaşırken beğeni sayısı ise 50 bin seviyesine ulaşmış.
 
İnternet dünyasında bir süre adından sıkça söz ettireceğine kesin gözüyle bakılan bu havalı robotun kendisini robot olmadığını ikna ettiği videoya haberin görselinden ulaşabilirsiniz. Bu videonun ardından “ben robot değilim” kutucuğunda önemli değişiklikler yaşanırsa şaşırmayız.

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